"Почала виривати волосся": Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео)
Колишня учасниця української групи "НеАнгели" Віка, яка зараз будує сольну кар'єру, як співачка Viktoria, розповіла, чому її одного разу побила друга учасниця колективу Слава Камінська.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Неймовірна правда про зірок".
Так, в інтерв'ю Віка Смеюха пригадала, як Слава Камінська вирішила побити її. Тоді експресивна артистка добряче потягала її за волосся. Однак цей випадок ексучасниця "НеАнгелів" хотіла б викреслила з життя.
"Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови", – розповіла артистка.
Однак, чим закінчився конфлікт, Віка не повідомила.
Також знаменитість відповіла, чи справді стала причиною розлучення експродюсера Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою. Смеюха зазначила, що це брехня, додавши, що любить, коли її чоловіки добиваються, а не щоб вона руйнувала сім'ю.
Як відомо, група НеАнгели оголосила про розпад після 15 років творчої діяльності.
За словами Слави Камінської, це рішення було спільним для учасниць дуету і продюсера. Однак, дівчата вирішили продовжити кар'єру сольно.
Фото: Віка з НеАнгелів розповіла про бійку зі Славою Камінською (instagram.com/babaslavka)
Раніше ми повідомляли, що Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів.
Також Камінська висловилася про нові стосунки і роман з екс-нардепом.