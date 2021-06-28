ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Почала виривати волосся": Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео)

Новость на русском →
Понеділок 28 червня 2021 22:18
"Почала виривати волосся": Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео) Фото: Віка з НеАнгелів розповіла про бійку зі Славою Камінською (instagram.com/babaslavka)
Автор: Тетяна Самарук

Колишня учасниця української групи "НеАнгели" Віка, яка зараз будує сольну кар'єру, як співачка Viktoria, розповіла, чому її одного разу побила друга учасниця колективу Слава Камінська.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Неймовірна правда про зірок".

Так, в інтерв'ю Віка Смеюха пригадала, як Слава Камінська вирішила побити її. Тоді експресивна артистка добряче потягала її за волосся. Однак цей випадок ексучасниця "НеАнгелів" хотіла б викреслила з життя.

"Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови", – розповіла артистка.

Однак, чим закінчився конфлікт, Віка не повідомила.

Також знаменитість відповіла, чи справді стала причиною розлучення експродюсера Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою. Смеюха зазначила, що це брехня, додавши, що любить, коли її чоловіки добиваються, а не щоб вона руйнувала сім'ю.

Як відомо, група НеАнгели оголосила про розпад після 15 років творчої діяльності.

За словами Слави Камінської, це рішення було спільним для учасниць дуету і продюсера. Однак, дівчата вирішили продовжити кар'єру сольно.

&quot;Почала виривати волосся&quot;: Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео)

&quot;Почала виривати волосся&quot;: Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео)&quot;Почала виривати волосся&quot;: Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео)&quot;Почала виривати волосся&quot;: Віка з НеАнгелів розповіла, за що її побила Камінська (відео)

Фото: Віка з НеАнгелів розповіла про бійку зі Славою Камінською (instagram.com/babaslavka)

Раніше ми повідомляли, що Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів.

Також Камінська висловилася про нові стосунки і роман з екс-нардепом.

Читайте РБК-Україна в Google News
НеАнгелы
LITE
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду