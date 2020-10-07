Как не набрать лишний вес за осень и зиму: 7 эффективных советов диетолога

Набор веса увеличивается в холодное время года (коллаж: РБК-Украина)

Диетолог рассказала, как не набрать лишние килограммы за холодное время года

К началу осени от лета нам остается фигура в нашей лучшей форме, однако все могут испортить холодные дни, стимулирующие наш аппетит. Также на возникновение голода влияет снижение активности – люди начинают есть просто от скуки. Нередко аппетит усиливается и от сезонного депрессивного настроения, связанного с изменением погоды. Так или иначе, чтобы сохранить форму, необходимо адаптироваться к новому сезону. Диетолог Екатерина Евгеньевна в Instagram дала советы, как не набрать лишние кило в холодное время года.

1. Ешьте еду медленно. Центр насыщения срабатывает только через 20 минут после приема пищи, поэтому чем медленнее ты ешь, тем меньше риск съесть что-то сверх меры

2. Постоянно хочется есть? - Пейте воду. Попили воды, есть перехотелось - это была жажда, а не голод; есть все равно хочется? Тогда это голод и можно что-то съесть.

3. Хорошо спите каждую ночь. Плохой сон является одним из самых сильных факторов риска для увеличения веса, так что заботиться о сне важно.

4. Относитесь ко всему проще, берегите свою нервную систему. Слышали выражение "все болезни от нервов"? Заедание стресса – это доказанный научный факт, а не метафора.

5. Ешьте целые, необработанные продукты. Салат из свежих овощей, быстрее и полезнее, чем рагу.

6. Избегайте сладких напитков и фруктового сока. Сахар повышает гликемический индекс, усиливает тягу к сладкому еще больше и создает перепады настроения. Если это возможно – устраните сахар из своего рациона навсегда.

7. Добавляйте клетчатку в каши. Полезно не только для фигуры, но и для кишечника.

8. Пейте кофе или чай. Если вы любите кофе или чай, то пейте столько, сколько хотите, поскольку кофеин может стимулировать метаболизм на 3-11%.

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