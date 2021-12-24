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Как не набрать лишний вес зимой: эта проблема знакома многим

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Пятница 24 декабря 2021 20:53
Как не набрать лишний вес зимой: эта проблема знакома многим Как не поправиться зимой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Как не поправиться зимой - вопрос, который начинает волновать женщин, едва только наступят первые холода. Действительно за время морозов очень легко набрать дополнительный вес, который потом, к сожалению, трудно сбросить.

Об этом сообщает издание The Indian Express.

Как не поправиться зимой

По словам диетолога Нмами Агарвал, в холодное время года люди реже гуляют и не такие физически активны, как летом. Поэтому, в результате сокращается количество энергии, сжигаемое организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему, то можно набрать лишние килограммы.

Эксперт говорит, что нужно следить, чтобы питание соответствовало физической активности. В частности, можно сократить суточную норму от 2,5 тысячи килокалорий до 2 тысяч.

Если вы это будете делать, то вы не будете отказываться от каких-то продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим питанием.

Как не набрать лишний вес зимой: эта проблема знакома многимКак не поправиться зимой (freepik)

Кроме того, одним из наиболее эффективных способов является пить много воды. Как правило, к зиме количество потребляемой нами воды резко уменьшается - а значит, замедляется и обмен веществ. А это является одной из причин, почему мы набираем вес.

Отмечается, что восполнять запасы воды можно не только с помощью жидкости, но и с помощью некоторых продуктов, содержащих влагу: морковь, лосось на гриле, красная фасоль.

Ранее мы сообщали, что диетолог рассказала, как питаться по праздникам.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, почему толстеют те, кто бросил курить.

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