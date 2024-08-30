Наближення осені: 7 справ з прибирання, які треба зробити до початку сезону

Залишилося декілька днів до нового сезону та початку навчання. Це означає, що необхідно зробити ретельне прибирання після літа, сховавши непотрібні речі. Прибирання також дасть вам краще уявлення про те, що вам може знадобитися в наступному сезоні.

Про те, що треба прибрати до початку осені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Торішнє шкільне приладдя

Шкільне приладдя не вічне. Адже фарби та паста в ручках та фарби висихають, а лінійки ламаються. Подивіться, що потрібно утилізувати, і занотуйте те, що можна використати ще раз цього року, наприклад, папки, пенали та ланч-бокси.

Також перегляньте старі зошити, щоб визначити, які необхідні для подальшого навчання.

Замалий дитячий одяг

Діти ростуть напрочуд швидко - на відміну від одягу. Тому, якщо у вас є діти, літо - чудовий час для того, щоб переглянути їхній гардероб і подивитися, в що вони вже не влізуть.

Одяг у хорошому стані можна віддати в місцевий секонд-хенд, або віддати знайомим. Потім оцініть, що вам потрібно для сезону повернення до школи.

Літній одяг

Перед тим, як перевдягатися в одяг для прохолодної погоди, варто провести інвентаризацію літнього гардероба.

До того, як погода зміниться, ви зможете оцінити весь легкий одяг, який ви носили найчастіше, і, що ще важливіше, речі, до яких ви ще не торкалися.

Або це можуть бути речі, які більше не пасують вашій фігурі чи вашому стилю. Тож, можливо, зараз саме час розлучитися з непотрібним літнім одягом.

Теплий одяг

Якщо ви належите до тих, хто зберігає несезонний одяг в іншому місці, зараз чудовий час для прибирання. Светри, зимові аксесуари та черевики можуть займати багато місця в шафі, тож під час перебирання гардероба віддайте все, що вам більше не потрібно.

Це також допоможе вам пам'ятати про речі, які ви вже маєте - ви не купуватимете їх імпульсивно - або несвідомо опинитеся з п'ятьма однаковими водолазками.

Сезонний декор

Святкова метушня ще не настала, тож саме час скористатися можливістю налаштуватися на жовтень та грудень.

Завдяки приємній погоді та довгому періоду до свят, передосінній період пропонує сприятливе середовище. Ви можете переглянути потрібне до настання прохолодних місяців, що допоможе зменшити стрес і полегшить перехідний період.

Картонні коробки

Якщо ви зберігали в шафі або гаражі коробки з-під товарів, зараз саме час від них позбутися - віддавши на переробку або для виготовлення окопних свічок.

Уникайте надлишкових запасів картонних коробок, які можуть займати основне місце у сховищі.Картонні коробки також можуть приваблювати жуків і шкідників, тому їхня утилізація - це ще й питання чистоти.

Речі в гаражі

Гаражі, як правило, стають звалищем усіляких непотрібних речей, які ви не хочете тримати вдома. Тож знайдіть годину-другу і приберіть гараж, поки не стало надто холодно.

Це може охоплювати позбуття від невикористаного спортивного інвентарю, старої побутової техніки, іграшок, з яких діти вже виросли, а також старого або зламаного святкового декору, який ви не будете використовувати в майбутньому.