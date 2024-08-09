Маєте відпустку в серпні? Ось, які речі в оселі обов'язково слід перевірити

Перш ніж температура повітря остаточно стане низькою, серпень залишається періодом відпусток. Чи то гори, чи то пляжі з водоймами - перед тим, як вирушати до місця відпочинку, слід уважно передивитися деякі речі в оселі.

Про те, які речі необхідно перебрати перед тим, як їхати у на відпочинок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Спорядження та пляжний інвентар

Незалежно від того, чи ви вирушаєте на озеро, чи ви їдете на місцевий пляж, чи йдете в похід у вас, ймовірно, є "склад" необхідних речей, якими ви користуєтеся щороку, наприклад, стільці, матрац чи намети.

Тож неодмінна знайдіть хвилинку, щоб оцінити їхній стан. Чи не заіржавіли металеві елементи? Чи не пошкодився м'який матеріал? Якщо так, то настав час полагодити або замінити деталі чи спорядження.

Рушники

Рушники не вічні. Якщо у вас є купка рушників з дірками, висмикнутими петлями або грубих і зношених, вони, ймовірно, займають занадто багато місця у вашій шафі для білизни або в гаражі.

Якщо ви не хочете позбуватися старих рушників, ви можете "перепрофілювати" їх для прибирання або домашніх улюбленців. Якщо ні, то настав час віддати їх на утилізацію та підібрати щось нове.

Аптечка і сонцезахисний крем

Може бути важко відстежити термін придатності сонцезахисного крему, тому завжди перевіряйте етикетку.

Однак зважайте на те, що спека може призвести до того, що сонцезахисний крем зіпсується до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Те ж саме стосується й аптечки, яка необхідна в будь-яких поїздках. Тому, якщо рідина в пляшечках має незвичний колір, запах або текстуру, найбезпечніше замінити препарати на нові.

Засоби для гігієни

Крихітні гелі для душу, які лежать протягом декількох років, маленька баночка з кремом, який купувався для подорожей невідомо коли - всіх цих мінізасобів колись необхідно позбутися.

Адже речовина може зіпсуватися з часом і погано виконувати свою функцію. Якщо етикетка надто дрібна, щоб її прочитати, і ви не пам'ятаєте, коли ви придбали засіб, краще одразу з ним попрощатися.

Якщо флакончик новий і нещодавно відкритий, покладіть його в багаж, або на полицю в ванній, щоб використати найближчими днями.

Сумки і рюкзаки

Хоча ви все ще можете покладатися на надійну сумку для вихідних, якою користуєтеся протягом десятиліття, все ж таки багато елементів валіз та рюкзаків з часом зношується.

Хоча одна-дві потертості не є великою проблемою, немає сенсу зберігати рюкзаки і сумки, які більше не функціонує. Якщо тканина безнадійно порвалася, а блискавку неможливо замінити - краще знайти інший рюкзак або сумку.

Купальники і спортивний одяг

Як і рюкзаки, спортивний одяг і купальники з часом зношуються: розтягуються, вицвітають і, звичайно ж, втрачають еластичність.

Якщо тканина одягу втратила щільність, а підошва спортивного взуття розтріскалася - час їх замінити.