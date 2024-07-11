"На цьому закінчується малорос": Харчишин емоційно звернувся до українців

Заява Харчишина

У своєму дописі Валерій підняв важливу тему культурної самобутності, яка формує нашу спадковість і усвідомлення себе як частини нації.

"На жаль, війну за ідентичність, яка починається з мови, культури та з того, що ми споживаємо, ми ворогу свідомо чи несвідомо програвали протягом кількох останніх десятиліть. Адже саме з розуміння, хто ми й за що воюємо, починається довготривалий шлях до перемоги, з'являється усвідомлення себе як носія культурної спадщини, як спадкоємця багатовікових традицій, історії та частини соціуму, який формує сучасну українську культуру. На цьому закінчується малорос та народжується українець, як частина нації", - зазначає артист.

Виконавець нагадує, що ця війна ведеться не лише проти конкретного прошарку свідомих патріотів, вона йде на загальне знищення.

"Подорожуючи Україною і світом, я переконався в існуванні українців і співчуваючих, які вважають, що нинішня війна - це війна не Росії проти України, а Путіна з Байденом та ЄС, або того ж Путіна з націонал-патріотичними українцями та з тими, що раптом прокинулися, згадавши своє ім’я, визначившись в ідентичності…" - каже Харчишин.

Артист прокоментуваав тему війни на тлі заяв блогерів про перемир'я з РФ (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Музикант наголошує, що насправді ми всі не повинні забувати (і повинні розуміти), що "війна ведеться Путіними і росіянами не проти конкретної групи наших громадян, а має на меті загальне і повне знищення всього українства".

"Це екзистенційна війна ідентичності - наш народ бореться аби культурно, ментально і географічно бути українцями на своїй землі", - пояснює він.

Валерій підкреслює, що лише від нас самих залежить, "як швидко ми поборемо цю "пандемію".

"Боротьба триває у кожному з нас: чи викорінимо у собі м*скаля, чи подолаємо залежність від північного культурного лиха, чи сформуємо у собі монументальну історичну памʼять та імунітет на толерування та прощення хорошим м*скалям, чи згадаємо себе, хто ми є і чи усвідомимо свою ідентичність… Лише від нас залежить, чи буде у нас країна, і чи буде вона нашою…" - сказав лідер "Другої Ріки".

"Знищуйте у собі м*скаля, як злоякісну хворобу, викорінюйте усі ментальні та культурні кац*пські метастази. Перемігши ворога у собі, переможемо і зовні", - закликав Валерій.

Додамо,що співак записав це відео дорогою з концерту, який відбувся в рамках благодійного туру Україною, де "Друга Ріка" разом зі своїми колегами - гуртом KOZAK SYSTEM та співачкою Мартою Липчей - збирають кошти на FPV-дрони.