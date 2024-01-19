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"На шляху з окупації нас обстріляли ракетами": історія Гліба з Запорізької області у музеї "Голоси мирних"

"На шляху з окупації нас обстріляли ракетами": історія Гліба з Запорізької області у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Його дитинство чітко розділилося на "до" і "після" початку повномасштабного вторгнення. "До" він жив, за власним визначенням, "супер": вчився у школі, робив уроки та гуляв із друзями. "Після" - перебуває у постійному стресі. Хлопчик швидко зрозумів, що це - війна. Отже, вбивства людей.

Свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова довірив Гліб Авєрін із Запорізької області.

У той день, який закарбувався у пам'яті кожного українця, Гліб прокинувся дуже рано тому, що мама, тато і брат включили телевізор. Перше, що запитав хлопчик - що треба робити?

"Вони підготували сумки, зарядили ліхтарики, телефони, павербанки, — про всяк випадок. До школи нас не пустили", - пригадує Гліб.

Рідне селище незабаром окупували російські загарбники. Глібу дуже важко згадувати евакуацію. І не тільки тому, що довелося залишити свій маленький звичний всесвіт.

"Коли ми виїжджали з окупованої території, нас просто обстріляли з ракет. Потім перед нами, перед моїми очима, стріляли у повітря... Це було дуже жахливо. Ми були у дорозі дуже довго. Я думав тільки про те, щоби доїхати до Запоріжжя і поспати", - розповідає хлопчик.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001

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