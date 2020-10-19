Яна Павлова: Городское хозяйство в Киеве в бедственном состоянии

Местные выборы, проходящие сегодня в стране, положили начало "квотному эксперименту": в каждой пятерке кандидатов в депутаты всех уровней, выдвигаемой партией, должно быть гендерное соотношение "3/2". То есть, не меньше 40 % кандидатов должны принадлежать к одному гендеру. Сделано это, чтобы не ущемить права женщин и вовлечь их в политику.

Анализ кампании, вероятно, пройдет уже после выборов; тогда же станет понятно, сохраняется ли прописанная законом квота на практике. И, соответственно, сумеют ли женщины отстоять в глазах избирателей свое право быть избранными. Однако на некоторых кандидатов следует обратить внимание уже сегодня.

Так, первым номером Радикальной партии Олега Ляшко по Печерскому району баллотируется известная спортивная журналистка, а в прошлом сама спортсменка Яна Павлова. В интервью для Styler дочь выдающегося украинского футбольного тренера, которая еще недавно не демонстрировала своих политических амбиций, рассказывает, почему идет в политику и чем планирует заниматься в Киевском городском совете.

– Яна, почему именно Радикальная партия?

– А почему бы и нет? В нашей сегодняшней жизни люди или ноют от беспомощности, или сражаются за наши права. Ляшко сражается. Он очень яркий, запоминающийся. Мне предложили баллотироваться, я решила попробовать.

Мне хотелось рассказать не столько о собственных проблемах, каких на самом деле не очень много, сколько о проблемах средней представительницы среднего класса.

У нас и наших мужей нет самолетов, чтобы мы могли летать в Ниццу или во Флориду, жить там годами. Мы добились своего успеха сами, и так же, как и большинство, сидим в пробках, страдаем от прорвавшейся канализации, ищем для своих детей школу получше. Поэтому проблемы обычного киевлянина – это и наши проблемы.

– А как пришла идея писать свои обращения к киевлянам из автомобиля, стоящего в пробке?

– Ну, уже выехавшего из пробки! (смеется) Если бы в пробке, то это было бы нарушение правил дорожного движения. А так. Я просто подсчитала, сколько времени уходит у меня на работу, на детей, на дом, на общественную деятельность.

Оказалось, что я свободна именно тогда, когда стою в пробке. И за это время можно рассказать и о проблемах школы, и о жилищно-коммунальном хозяйстве, и об ужасе, который охватывает, когда ты въезжаешь на мост – и знаешь, что этот мост должны были отремонтировать пятнадцать лет назад, а ограничились укладкой асфальта.

– Это настоящие проблемы?

– Конечно, настоящие! Мост Патона построен в 1953 году, и ремонта не было до сих пор! А я езжу по нему не реже пяти раз в неделю! Мы обсуждали эту проблему с кандидатом в мэры от Радикальной партии, Михаилом Поживановым.

Городское хозяйство в бедственном состоянии, и если Радикальная партия пройдет в городской совет, мы сделаем все, чтобы привлечь внимание к его проблемам. Это ведь не только мосты. Это трубы, лифты, дороги. А асфальт во дворах?! Ужас!

– Чем Вы будете заниматься в городском совете?

– Я планирую заниматься социальными вопросами. Школы, детские сады, здравоохранение. Конечно, вопросы здоровья и безопасности наших детей. Мне это самой очень близко. И – вопросы поддержки семей, где есть люди, страдающие от хронических и редких заболеваний. Там ведь лекарства стоят тысячи долларов. И мэрия могла выделить деньги на их закупку, раз уж все равно у нас профицитный бюджет. Но это сделано не было.

– Ваша партия остро ставит вопрос о создании новых рабочих мест в Киеве?

– Да, и это тоже одна из причин, по которой я баллотируюсь от Радикальной партии. Я живу на Левом берегу, во вполне комфортабельных условиях. Но я знаю, как много молодежи не могут найти работу.

Мы предлагаем создать свободную экономическую зону "Левый берег", чтобы привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. У Михаила Александровича Поживанова хорошие связи в Европе, он может содействовать этому.