На літню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова відкрито реєстрацію
У Міжнародний день захисту дітей Фонд Ріната Ахметова відкрив реєстрацію на літню зміну "Блогер Кемп".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Проект у форматі дитячого табору забезпечує психологічну реабілітацію, відпочинок і відновлення дітей 10-16 років, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні.
Зареєструйтеся до 21 червня 2024 року тут: https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c
Зміна відбудеться з 12 по 21 липня 2024 року на Закарпатті. Участь у проекті є безкоштовною.
У "Блогер Кемпі" з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни", наставники та команда фонду. Цікаві майстер-класи, ігри і нові друзі допоможуть учасникам навчитися долати стрес і наслідки від пережитого під час війни, справлятися зі страхами.
Діти опанують дієві техніки, що допоможуть бути згуртованими і вірити в себе і своє майбутнє.
До участі запрошуються:
— діти, які були повернені до України після незаконного вивезення до росії;
— діти, які втратили батьків під час війни;
— діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
— діти опікунів і усиновителів;
— діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;
— діти з деокупованих територій;
— діти, які постраждали від бойових дій.
Пріоритет надаватиметься дітям, які не були учасниками "Блогер Кемпу" у 2023 та 2024 роках.
У рамках проекту "Рінат Ахметов — Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.