На літню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова відкрито реєстрацію

У Міжнародний день захисту дітей Фонд Ріната Ахметова відкрив реєстрацію на літню зміну "Блогер Кемп".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Проект у форматі дитячого табору забезпечує психологічну реабілітацію, відпочинок і відновлення дітей 10-16 років, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні.

Зареєструйтеся до 21 червня 2024 року тут: https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Зміна відбудеться з 12 по 21 липня 2024 року на Закарпатті. Участь у проекті є безкоштовною.

У "Блогер Кемпі" з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни", наставники та команда фонду. Цікаві майстер-класи, ігри і нові друзі допоможуть учасникам навчитися долати стрес і наслідки від пережитого під час війни, справлятися зі страхами.

Діти опанують дієві техніки, що допоможуть бути згуртованими і вірити в себе і своє майбутнє.

До участі запрошуються:

— діти, які були повернені до України після незаконного вивезення до росії;

— діти, які втратили батьків під час війни;

— діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

— діти опікунів і усиновителів;

— діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

— діти з деокупованих територій;

— діти, які постраждали від бойових дій.

Пріоритет надаватиметься дітям, які не були учасниками "Блогер Кемпу" у 2023 та 2024 роках.

У рамках проекту "Рінат Ахметов — Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.