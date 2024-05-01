МЗС "списало" віртуальну помічницю Вікторію Ші із зірки "Холостяка": навіщо вона потрібна і як виглядає

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу Вікторію Ші. Її обов'язок - офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу МЗС розповідає, що відомо про цей унікальний проект і прототип віртуальної помічниці.
Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ, їхня віртуальна представниця з консульських питань Вікторія Ші була створена на основі реальної людини - української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре.
Прототип Вікторії Ші - Розалі Номбре (фото: instagram.com/rosali_kovbasa)
Саме вона погодилася pro bono (добровільно та безкоштовно) взяти участь в проекті МЗС і виступити в якості прототипу цифрової помічниці.
Уточнюється, що команда проекту відзняла та оцифрувала її зовнішній вигляд.
Наголошується, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами. Тобто з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступатиме лише цифрова Вікторія Ші.
Цифрова представниця МЗС Вікторія Ші (фото: mfa.gov.ua)
Планується, що коментарі Вікторії Ші:
"Моє ім'я символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", - розповіла віртуальна представниця МЗС у своєму вітальному відеозверненні.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС.
"Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - додав він.
Посадовець наголосив також, що активне використання технологій ШІ в роботі МЗС - не примха, а вимога воєнного часу, оскільки для досягнення необхідних для країни результатів потрібно "пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду".
Кулеба уточнив, що створення цифрової консульської представниці - частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України.
"Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності й робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі", - зауважив очільник МЗС.
Зазначається, що МЗС передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок.
Йдеться про те, що на кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.
QR-код можна побачити в правому нижньому куті екрану (скріншот: youtube.com/@UkraineMFA)
У разі відсутності такого QR-коду (чи переходу на будь-який інший сайт), відео не вважається достовірним.
Уточнюється, що консульська представниця не є заміною речника МЗС України.
Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка, МЗС вже провело конкурс на заміщення вакансії - його переможець проходить необхідні процедури спецперевірок.
Розалі Номбре - українська співачка, модель та інфлюенсер родом із Донецька.
Вона була також учасницею популярного серед багатьох українців шоу "Холостяк-11".
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