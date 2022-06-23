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"Мы из Украины": телеканал "Украина" презентовал песню, которую исполняют звезды шоу-биза

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Четверг 23 июня 2022 20:15
"Мы из Украины": телеканал "Украина" презентовал песню, которую исполняют звезды шоу-биза Песня "Мы из Украины" телеканала Украина объединила всех отечественных звезд шоу-бизнеса (фото: РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Телеканал "Украина" вместе с самыми популярными артистами отечественного шоу-бизнеса презентовал песню несокрушимости украинского народа "Мы из Украины".

Клип обнародован на YouTube канала.

К созданию патриотического хита присоединились Оля Полякова, Михаил Хома (DZIDZIO), Наталья Могилевская, Тина Кароль, NK (Настя Каменских), ведущие канала "Украина" Владимир Остапчук, Алексей Суханов и многие другие знаменитости.

Песня "Мы с Украины" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несгибаемой, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины.

Дата премьеры - 23 июня - выбрана не случайно, ведь именно в эти дни ожидается решение Европейского Союза в отношении статуса кандидата для Украины.

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