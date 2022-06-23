"Мы из Украины": телеканал "Украина" презентовал песню, которую исполняют звезды шоу-биза

Телеканал "Украина" вместе с самыми популярными артистами отечественного шоу-бизнеса презентовал песню несокрушимости украинского народа "Мы из Украины".

К созданию патриотического хита присоединились Оля Полякова, Михаил Хома (DZIDZIO), Наталья Могилевская, Тина Кароль, NK (Настя Каменских), ведущие канала "Украина" Владимир Остапчук, Алексей Суханов и многие другие знаменитости.

Песня "Мы с Украины" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несгибаемой, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины.

Дата премьеры - 23 июня - выбрана не случайно, ведь именно в эти дни ожидается решение Европейского Союза в отношении статуса кандидата для Украины.