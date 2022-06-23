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"Ми з України": телеканал "Україна" презентував пісню, яку виконують зірки шоу-бізу

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Четвер 23 червня 2022 20:15
"Ми з України": телеканал "Україна" презентував пісню, яку виконують зірки шоу-бізу Пісня "Ми з України" телеканалу Україна об'єднала всіх вітчизняних зірок шоу-бізнесу (фото: РБК-Украина)
Автор: Ілона Свиридова

Телеканал "Україна" разом із найпопулярнішими артистами вітчизняного шоу-бізнесу презентував пісню незламності українського народу "Ми з України".

Кліп оприлюднено на YouTube каналу.

До створення патріотичного хіта долучились Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, NK (Настя Каменських), ведучі каналу "Україна"Володимир Остапчук, Олексій Суханов і багато інших знаменитостей.

Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України.

Дата прем’єри - 23 червня - обрана не випадково, адже саме в ці дні очікується рішення Європейського Союзу щодо статусу кандидати для України.

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