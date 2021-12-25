"Мы теряем больных, которых можно было спасти": Голубовская сделала заявление об Омикроне

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон, почему он коварен, чем грозит украинцам, и какой препарат поможет пациентам из группы риска.

Об этом заслуженный врач написала на своей странице в Facebook .

Как проявляется Омикрон, и в чем его отличия

В начале болезни температура тела чаще повышена, может достигать 39 градусов и даже выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности не доходит.

Болеют Омикроном и вакцинированные, в том числе те, кто имеет высокий титр антител. Участились и случаи повторного заболевания.

Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.

Вирусная нагрузка в начале выше, чем у варианта Дельта, но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.

Чем грозит Омикрон украинцам?

По мнению Ольги Голубовской, нас ждет рост заболеваемости, но он, вероятно, будет не таким трагическим. При этом группы риска также более уязвимы к тяжелому течению болезни.

"Тактика ведения больных (вне зависимости от статуса вакцинации) должна быть одинаково неизменной - раннее лечение противовирусными препаратами. Раннее - это сразу после постановки диагноза, в первую неделю. Это самое эффективное, что мы имеем на сегодняшний день..." - заявляет доктор.

Голубовская говорит, что воздействие на возбудитель есть самым эффективным методом в лечении любого инфекционного заболевания. А отрицание некоторых докторов этого факта приводит к тому, что мы теряем больных, которых можно было спасти.

Какой препарат спасает пациентов группы риска

Голубовская говорит, что ремдесивир на ранних сроках снижает риск госпитализации и смерти на 87% у пациентов группы риска. Но важно получение препарата именно на ранних сроках.

"Новое исследование говорит, что препарат может быть полезен для предотвращения госпитализации (вакцинированных и невакцинированных) пациентов, что очень важно, поскольку всплеск Омикрона угрожает перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Ремдесивир может стать благом для пациентов с COVID-19 в тех частях мира, где нет вакцин, или для пациентов с ослабленным иммунитетом", - пишет врач, ссылаясь на научный журнал New England Journal of Medicin.