"Мы скучаем": муж погибшей от пистолета Болдуина украинки растрогал новыми снимками

Муж погибшей украинки-оператора 42-летней Галины Гатчинс, которую во время съемок застрелил Алек Болдуин, поделился трогательными семейными снимками. Мэтью не верит, что любимой жены больше нет с ним и их сыном Андросом.
Трогательные кадры Мэтью Гатчинс разместил на личной Instagram-странице.
"Мы скучаем по тебе Галина", - написал мужчина.
Фото: Галина Гатчинс с семьей (instagram.com/mhutchins777)
В четверг, 21 октября, на съемках вестерна "Ржавчина", которые проходили в штате Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуин случайно ранил из реквизитного оружия двоих людей.
Оператор-постановщик Галина Гатчинс умерла в больнице во время операции на желудке, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуел Соуз получил ранение в плечо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не знал. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера, который в свою очередь также доверился специалисту по оружию, который должен был проверять реквизит.
Пока что никому обвинения предъявлены не были, расследование продолжается.
Галина - из семьи военных. Она жила и училась в Киеве, а потом продолжила свою карьеру и жизненный путь на Западе. Сначала в Британии, где занималась документалистикой в качестве журналиста-расследователя, а затем - в США.
В 2013-м Галина и ее супруг Мэтью стали родителями, в семьее родился мальчик, которого назвали Андросом.
В 2015-м девушка Галина Американский институт кино, после чего занялась постановкой художественных фильмов.
21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" Галина погибла из-за пистолета, оказавшегося в руках голливудской звезды Алека Болдуина.
Ранее мы писали, что Алек Болдуин сделал первое заявление после гибели Галины Гатчинс на съемках фильма.