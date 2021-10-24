"Ми сумуємо": чоловік загиблої від пістолета Болдуіна українки зворушив новими знімками

Чоловік загиблої українки - 42-річної Галини Гатчинс, яку під час зйомок застрелив Алек Болдуін , поділився зворушливими сімейними знімками. Метью не вірить, що коханої дружини більше немає з ним і їхнім сином Андросом.

"Ми сумуємо за тобою", - написав чоловік.

Фото: Галина Гатчинс з сім'єю (instagram.com/mhutchins777)

Що сталося в той фатальний день

У четвер, 21 жовтня, на зйомках вестерну "Іржа", які проходили в штаті Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуін випадково поранив з реквізитної зброї двох людей.

Оператор-постановник Галина Гатчинс померла в лікарні під час операції на шлунку, а 48-річний режисер-сценарист Джоуел Соуз отримав поранення в плече. Зараз його життю нічого не загрожує.

Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдуін не знав. Реквізит йому в руки потрапив від асистента режисера, який в свою чергу також довірився фахівцеві зі зброї, що мав перевіряти реквізит.

Поки що нікому звинувачення пред'явлені не були, розслідування триває.

Що відомо про Галину Гатчинс

Галина - з родини військових. Вона жила і навчалася в Києві, а потім продовжила свою кар'єру і життєвий шлях на Заході. Спочатку в Британії, де займалася документалістикою в якості журналіста-розслідувача, а потім - в США.

У 2013-му Галина і її чоловік Метью стали батьками, в сім'ї народився хлопчик, якого назвали Андросом.

У 2015-му дівчина Галина Американський інститут кіно, після чого зайнялася постановкою художніх фільмів.

21 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" Галина загинула через пістолет, який опинився в руках голлівудської зірки Алека Болдуіна.