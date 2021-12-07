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"Мы перегнули палку": пассажиры извинились перед киевским таксистом за оскорбление украинского языка

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 12:04
"Мы перегнули палку": пассажиры извинились перед киевским таксистом за оскорбление украинского языка Скандал по поводу ненависти к украинскому языку в такси получил продолжение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве таксист высадил пассажиров после их заявлений об украинском языке. Он вернул им деньги за поездку, а в ответ получил ругательства и оскорбления. Однако пассажиры решили извиниться.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Водитель такси по имени Анатолий возмутился словами пассажиров об украинском языке и тем, что от него потребовали перейти на русский язык.

Во время поездки пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Они задавали таксисту вопросы о его клиентах, а потом пассажирка сказала, что "ненавидит украинский язык".

Анатолий сразу же остановил автомобиль и вежливо попросил пассажиров выйти. Мужчина начал вести себя агрессивно и спорить с водителем. Тот предложил сразу же вернуть деньги за поездку.

Однако конфликт на этом не закончился, и пассажир начал повторять слова своей спутницы, оскорблять водителя. Потом он согласился выйти из машины, а вот пассажирка отказалась. Дело едва не дошло до вызова полиции.

Через 15 минут скандал закончился, и пассажиры ушли, а Анатолий признался, что такое с ним произошло впервые.

Что особо удивительно – пассажиры периодически переходили с русского языка на украинский.

Видео инцидента Анатолий разместил в социальных сетях. После этого героиня этого скандала позвонила водителю с извинениями.

"Я просмотрела…Извините, мы реально перегнули палку", - сказала ему пассажирка.

Удалить ролик из социальных сетей уже невозможно – он разлетелся по всем социальным сетям и СМИ. Однако в полицию водитель такси обращаться не собирается.

Пассажиры извинились перед таксистом из-за своих слов о ненависти к украинском языку

Напомним, ранее мы писали о том, что чемпион по армреслингу-таксист из Запорожья опозорился, спев Круга, но все ахнули, когда он запел Бочелли.

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