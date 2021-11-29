ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чемпион по армреслингу-таксист из Запорожья опозорился спев Круга, но все ахнули, когда он запел Бочелли

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 08:00
Чемпион по армреслингу-таксист из Запорожья опозорился спев Круга, но все ахнули, когда он запел Бочелли Скриншот видео: Евгений Прудник на "Україна має талант" 2021
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Прудник, 11-разовый чемпионат мира по армрестлингу, которому из-за карантина пришлось даже таксовать, поразил всех исполнением Андрео Бочелли "Time to say goodbye".

Своим невероятным талантом Женя пришел украинцев поражать на шоу "Україна має талант".

Но начал он петь "Девочку пай" Михаила Круга, сразу же получив два красных креста от судей. Однако Ксения Мишина попросила его остановиться и исполнить что-нибудь другое.

Тогда 34-летний силач впал в крайность - он запел оперу, и зал ахнул... Когда Женя закончил петь, судьи готовы были расплакаться, поотменяли свои "кресты" и сказали ему четыре "да".

Чемпион по армреслингу-таксист из Запорожья опозорился спев Круга, но все ахнули, когда он запел Бочелли

Фото: Евгений Прудник (пресс-служба)

Что известно о Евгении Пруднике

Евгению 34 года, он родился в Запорожье. И у него в жизни есть две страсти: спорт и музыка.

В 2012-м году Женя окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж по специальности "актер драматического театра", после чего активно вошел в действующий репертуар театра, имея от природы замечательный голос.

Кроме того Егвений Прудник - профессиональный спортсмен, 11-кратный чемпион мира по армреслингу.

Напомним, что шоу "Україна має талант" каждую субботу выходит на канале СТБ. В этом году начался уже десятый обновленный сезон после четырехлетнего перерыва.

Судьями проекта стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А в это раз к ним присоединилась олимпийская чемпионка, фехтовальщица, участница "Танцев со звездами" Ольга Харлан.

Ранее мы писали про воздушного гимнаста, который исполняет уникальный номер с собаками, поражая украинцев.

Также мальчик-калькулятор из Козятина шокировал своими сверхматематическими способностями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Україна має талант
LITE
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"