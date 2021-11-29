Чемпион по армреслингу-таксист из Запорожья опозорился спев Круга, но все ахнули, когда он запел Бочелли

Евгений Прудник, 11-разовый чемпионат мира по армрестлингу, которому из-за карантина пришлось даже таксовать, поразил всех исполнением Андрео Бочелли "Time to say goodbye".

Но начал он петь "Девочку пай" Михаила Круга, сразу же получив два красных креста от судей. Однако Ксения Мишина попросила его остановиться и исполнить что-нибудь другое.

Тогда 34-летний силач впал в крайность - он запел оперу, и зал ахнул... Когда Женя закончил петь, судьи готовы были расплакаться, поотменяли свои "кресты" и сказали ему четыре "да".

Фото: Евгений Прудник (пресс-служба)

Что известно о Евгении Пруднике

Евгению 34 года, он родился в Запорожье. И у него в жизни есть две страсти: спорт и музыка.

В 2012-м году Женя окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж по специальности "актер драматического театра", после чего активно вошел в действующий репертуар театра, имея от природы замечательный голос.

Кроме того Егвений Прудник - профессиональный спортсмен, 11-кратный чемпион мира по армреслингу.

Напомним, что шоу "Україна має талант" каждую субботу выходит на канале СТБ. В этом году начался уже десятый обновленный сезон после четырехлетнего перерыва.

Судьями проекта стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А в это раз к ним присоединилась олимпийская чемпионка, фехтовальщица, участница "Танцев со звездами" Ольга Харлан.