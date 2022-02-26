В МВД предупредили о фейковых звонках с номеров военнослужащих: как распознать

МВД предупредило украинцев о вероятных фейковые звонки с номеров военнослужащих их родным и близким.

В ведомстве сообщили, что происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и месте пребывания.

"Просьба проинформировать близких и родных относительно действий в таких ситуациях. Информация сейчас проверяется на достоверность. Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос на который знаете лишь вы двое ответ", - говорится в сообщении.

Вопросы, которые надо задать звонящему, если получили такой звонок: