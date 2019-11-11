Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

Едуард Приступа зворушливо розповів про батька
Музикант Едуард "Діля" Приступа, який кілька років тому переміг рак, повідомив про горе в родині - у артиста помер батько. Екс-учасник групи ТНМК на своїй сторінці в Facebook розповів, що трагедія сталася 10 листопада вранці.
"Вчора ми ще спілкувались і ти передавав привіт дівчатам (Діля разом з дружиною Яною виховують дочку Даяну, - Ред.)... Люблю тебе. Спочивай з миром! Царство небесне!" - написав він.
Також співак поділився філософським роздумом, що в реальному житті весільні кортежі та похоронні процесії можуть йти поруч.
Едуард "Діля" Приступа розповів про смерть батька (Фото: РБК-Україна)
"Це було в Карпатах. Я був за кермом. Раптом переді мною похоронна процесія, їду повільно... Не обганяю... І тут мене наздоганяє весільний кортеж... і там і там квіти... Я думаю, от життя цікаве. Переді мною похорон, за мною весілля, ліворуч, праворуч Карпати. Наче сюжет з фільму, але це реальне життя... Так і є. Вчора свято, зранку тато" - йдеться у публікації Приступи.
Діля з великою любов'ю і теплотою розповів про свого батька, назвавши його улюбленим джазменом, гуру, критиком, шахістом, математиком, люблячим татом, чудовим футболістом, неймовірно прекрасним музикантом і викладачем.
Едуард "Діля" Приступа розповів про смерть батька (Фото: facebook.com/eduardprystupa)
"Ти дуже любив Україну, українську мову, хвилювався за наше майбутнє... Вчора для тебе написав музику, але ти її почуєш вже на небесах" - написав артист.
Користувачі мережі висловлюють співчуття у зв'язку з цим горем і щиро підтримують Приступу.
Скрін комменратиев