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Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

STYLERПерсони    11.11.2019 - 07:02
Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)
У Ділі помер батько (Фото: РБК-Україна)

Едуард Приступа зворушливо розповів про батька

Музикант Едуард "Діля" Приступа, який кілька років тому переміг рак, повідомив про горе в родині - у артиста помер батько. Екс-учасник групи ТНМК на своїй сторінці в Facebook розповів, що трагедія сталася 10 листопада вранці.

"Вчора ми ще спілкувались і ти передавав привіт дівчатам (Діля разом з дружиною Яною виховують дочку Даяну, - Ред.)... Люблю тебе. Спочивай з миром! Царство небесне!" - написав він.

Також співак поділився філософським роздумом, що в реальному житті весільні кортежі та похоронні процесії можуть йти поруч.

Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

Едуард "Діля" Приступа розповів про смерть батька (Фото: РБК-Україна)

"Це було в Карпатах. Я був за кермом. Раптом переді мною похоронна процесія, їду повільно... Не обганяю... І тут мене наздоганяє весільний кортеж... і там і там квіти... Я думаю, от життя цікаве. Переді мною похорон, за мною весілля, ліворуч, праворуч Карпати. Наче сюжет з фільму, але це реальне життя... Так і є. Вчора свято, зранку тато" - йдеться у публікації Приступи.

Діля з великою любов'ю і теплотою розповів про свого батька, назвавши його улюбленим джазменом, гуру, критиком, шахістом, математиком, люблячим татом, чудовим футболістом, неймовірно прекрасним музикантом і викладачем.

Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

Едуард "Діля" Приступа розповів про смерть батька (Фото: facebook.com/eduardprystupa)

"Ти дуже любив Україну, українську мову, хвилювався за наше майбутнє... Вчора для тебе написав музику, але ти її почуєш вже на небесах" - написав артист.

Користувачі мережі висловлюють співчуття у зв'язку з цим горем і щиро підтримують Приступу.

  • Прийми щирі співчуття. Нехай земля йому буде пухом. Тепер він твій янгол-охоронець...
  • Співчуваю;
  • Співчуваю, Діль! Розумію тебе;
  • Едік... співчуваю! Душа в Рай.. пишаюся дружбою з тобою.. тримайся...
  • Царство небесне...
  • Співчуваю тобі, друже. Знаю як це важко. Не відмовляй сльозам. Тримайся!
  • Ділечка, смерть продовження життя, співчуваю тобі... будеш скучати все життя, але не горюй - згадуй і розмовляй з ніжністю і любов'ю...

Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

Музику почуєш вже на небесах: Діля повідомив про горе в родині (фото)

Скрін комменратиев

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