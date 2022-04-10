Как мужчины бегут от мобилизации, и что с ними делают по возвращению в Украину

Мошенники зарабатывают на "уклонистах"

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжение России на границе Украины задержали почти 2,2 тыс. военнообязанных мужчин. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Часть из них, в надежде обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают.

Подкуп пограничников

В ГПСУ сообщили, что некоторые военнообязанные пытаются подкупить пограничников.

Так, например, часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность. Также называют умершими живых жен или дописывают количество детей.

В пограничной службе добавляют, что также военнообязанные мужчины пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. А те в свою очередь абсолютно плевать на безопасность тех, кого они проводят с собой.

Что светит уклонистам по возвращении домой

Как правило, уклоняющиеся несут ответственность согласно пункту 1 статьи 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

За подделку документов или подкуп государственных служащих нарушители будут нести уже уголовную ответственность (ст. 358 и ст. 369 УКУ соответственно).

Кстати, все украинцы, которые покидали страну после 22 февраля, зафиксированы.

На обратном пути они должны будут объяснить, через какой именно пункт они покинули Украину и на основании каких именно нормативно-правовых документов.

Каждый, кто уехал в "командировку", должен показать специальный документ, выданный пограничниками. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Что предлагают народные депутаты

В Верховной Раде 17 марта был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины. Автором законопроекта стал депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Согласно ему, военнообязанным мужчинам, незаконно покинувшим территорию Украины после 24 февраля, может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы. Верховная Рада должна рассмотреть этот проект.

В новом законопроекте №7205 народные депутаты предлагают ужесточить наказание для уклонистов, которые сбегают от мобилизации за границу. В частности, народные депутаты предлагают таких граждан лишать гражданства.

Также во время военного положения предлагается лишать гражданства тех, кто выехал в страну, которая совершает военную агрессию против Украины. А еще военнообязанных, которые выехали за пределы страны и не вернулись в течение 30 дней (кроме командировок с целью исполнения функций/заданий от центральных органов власти).

Лишить гражданства могут и тех, кто из-за религиозных или других убеждений отказались письменно от призыва на военную службу.