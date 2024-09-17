"Мужчина!" Мовознавці пояснили, чи є таке слово в українській мові

За словами мовознавця, обидва слова мають однакове значення, однак є один невеличкий нюанс.

"Чоловік" - це особа чоловічої статі, а "мужчина" - те саме, що й "чоловік". Отже, обидва слова можна вживати на позначення осіб чоловічої статі", - пояснює Олександр Авраменко.

Він зазначає, що якщо уважно придивитися у словниках, то біля слова "мужчина" є маркування - "розмовний, рідко". А це означає, що це розмовне слово і рідковживане, а отже, небажане.

"Висновок такий - вжити слово "мужчина" - не гріх, але краще особу чоловічої статі назвати чоловіком. Саме чоловіки, а не мужчини живуть у приказках. Наприклад: "Як чоловік жінку любить, то нехай і жінка доброю буде", - підкреслює мовознавець.

До речі, звертатися до незнайомої людини на вулиці "жінка" або "жіночка" - теж не правильно, бо це калька з російської мови "дєвушка/женщіна".

У більшості країн Заходу за основу береться соціальний стан - заміжня або незаміжня. В Україні до заміжньої жінки звертаються "пані", а до незаміжньої - "панна", "панночка" або "панянка".