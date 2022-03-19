Кто из мужчин имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения: список

Мужчины, у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

Лица, у которых есть заключение военно-больничной комиссии о непригодности.

У кого на иждивении находится трое и больше детей до 18 лет.

Кто самостоятельно воспитывает ребенка (детей) возрастом до 18 лет

Лица, у которых на иждивении находится ребенок с инвалидностью возрастом до 18 лет или совершеннолетний ребенок, у которого есть инвалидность I или II группы.

Усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, которые лишены родительской опеки, возрастом до 18 лет.

Те, кто занят постоянной опекой и присмотром за лицами, которые в этом нуждаются (в случае отсутствия других лиц, которые могли бы совершать такую опеку)

То, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка или бабушка, или родной (полнородный или не полнородный брат, или сестра) – погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Лица, у которых есть I или II группа инвалидности при наличии соответствующего удостоверения или справки МСЕК, или пенсионного удостоверения, или удостоверения о назначении социальной помощи.

За границу отпускают мужчин с двумя детьми и беременной женой (беременность должна быть подтверждена справкой и срок должен быть от 35 недель).