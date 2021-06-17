Муж женщины из ЮАР, которая сразу родила 10 детей, не верит в их существование (фото)

Так, Госиаме Тамара Ситхоле родила 7 мальчиков и 3 девочек. Отец младенцев, безработный Тебохо Цотеци до сих пор не видел детей, хотя со времени родов прошло более недели. Также он призывает прекратить жертвовать деньги роженице.

По словам Цотеци, в последний раз он видел жену 7 июня, когда ее срочно доставили в больницу в Претории, где у нее, вроде бы, родилось 10 детей, что стало новым рекордом. Мужчина предполагает, что младенцев не существует, поскольку делал несколько попыток навестить свою жену, но она не раскрыла ему своего места пребывания и состояния детей.

Фото: женщину, которая родила 10 детей заподозрили во лжи (Thobile Mathonsi/African News Agency)

В ответ Ситхоул сказал южноафриканской прессе, что семья ее мужа стремится использовать ее и младенцев для получения финансовой выгоды. Именно поэтому она не будет раскрывать их места пребывания, пока не будет для этого готова.

Однако, ни один врач не смог подтвердить официально факт рождения 10 младенцев одновременно, а также не появились фотографии новорожденных в Южной Африке.