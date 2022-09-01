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Муж и жена - одна сатана: как Оксана Марченко вела себя в эпоху талант-шоу

Фото: Оксана Марченко (talant stb ua)
Автор: Анна Шиканова

Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, работала ранее ведущей различных талант-шоу. Все эфиры она вела на украинском языке и требовала того же от своих коллег. Хотя в личной жизни она говорила на русском.

О том, какой была Оксана Марченко ранее и почему она стала предательницей Украины, рассказал шоумен Игорь Кондратюк в интервью для SportArena.

По словам Кондратюка, во время работы в шоу-бизнесе у Марченко была проукраинская позиция. Они вместе работали в нескольких проектах и часто общались. Все шоу она вела на украинском языке и всем коллегам советовала общаться только так, даже с участниками из других стран.

"У нас с ней было несколько эпизодов, когда она говорила не переходить на русский язык, даже если приехали люди не из Украины. Реально, мы с ней об этом говорили. Она спрашивала: "Почему ты переходишь?". Я отвечал: "Так человек приехал из-за Урала, он же ни бельмеса". А она говорила: "Это его проблемы, пусть учит!" - рассказал Кондратюк.

Фото: Оксана Марченко (facebook com oksana marchenko)

По мнению украинского шоумена, Оксана Марченко стала предательницей родной страны из-за денег.

"Их семья выбрала стать предателями Украины. А могла бы сделать наоборот. Почему? Не знаю… Вернее, я догадываюсь, почему. Деньги, пожалуй, сыграли свою огромную роль. Деньги, и какие-то связи, которые точно нельзя разорвать у Медведчука. С Россией, с ФСБ, компрометирующие…

Говорить, что они категорически не согласны с путем развития нашей страны - это бред. Это даже смешно слушать. Говорить, что я раньше видел это у Оксаны? Нет…По факту, они предали свою страну. Муж и жена - одна сатана. Они предатели, потому что сотрудничают с Кремлем", - объяснил Кондратюк.

Он добавил, что отец Марченко посещал эфиры своей дочери и всегда приходил в украинской вышиванке.

Кстати, ранее мы писали о том, что весной Оксана Марченко выдала перл о Медведчуке - вел военнопленных по минному полю.

А еще рассказывали о том, что MELOVIN раскрыл правду об издевательствах со стороны Марченко на Х-факторе.

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Оксана МарченкоВиктор МедведчукИгорь Кондратюк