Я как муж был возмущен: Зеленский заступился за супругу

Владимир Зеленский на пресс-марафоне продолжает общаться с представителями СМИ неподалеку от метро "Арсенальная". Журналисты сидят с президентом за обеденным столом и напрямую задают ему вопросы. В ответе на один из вопросов президент высказался и о супруге Елене Зеленской.

Так, одна из журналисток, которая назвала себя представительницей скандального блогера, политика и журналиста Анатолия Шария, спросила у президента, когда будет закрыт сайт "Миротворец".

Стоит отметить, что президент спросил, почему Шарий сам не пришел. Журналистка уклончиво ответила, при этом она заметно нервничала, задавая вопросы президенту.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне (фото: РБК-Украина)

Президент частично согласился с претензиями журналистки относительно того, что в "Миротворец" часто попадают невиновные люди, в том числе и его супруга.

"Моя жена была в "Миротворце... С моей женой на 100 % нечестно", - заявил президент.

Владимир Зеленский, сказал, что как мужчина, как муж, был возмущен, что его супруга в свое время была в "Миротворце".

"Я не могу открывать и закрывать сайты", - добавил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, Антон Геращенко теперь не имеет отношения к "Миротворцу".