В музеї "Голоси мирних" вийшла історія заслуженої артистки Світлани Мустафи

Повномасштабну війну Світлана зустріла вдома, у селі Горенка. Ховалися з чоловіком у погребі, згодом виїхали на Хмельниччину. Родина повернулася за першої ж можливості, навесні 2022 року. Жах того, що вчинили російські війська, вони побачили і вдома, але більше - в сусідньому Мощуні, де завжди буде частинка їх сердець.

"Одразу після повернення я попросила чоловіка провезти мене Мощуном. Зупинялися часто: один будинок є, а п’ятьох немає. Люди старенькі виходять тобі назустріч… Це дуже боляче, це рана, яка ніколи не загоїться", - ділиться Світлана.

Тим часом додому повернулися й інші учасниці творчого гурту. Одразу сказали, що хочуть співати. Ансамбль збирався на репетиції двічі на тиждень.

"Тільки починаємо - обов’язково хтось заходить, питає, що відбувається. Адже, як це: клубу немає, даху немає, а хтось співає. Люди просили дозволу зняти нас - на такому тлі… Це був спів скрізь сльози. Так ми показали, що ми - живі", - пригадує Світлана.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.