У музеї "Голоси мирних" вийшла історія незаконно вивезеної до РФ дівчинки з Балаклії

Дар’я опинилася у краснодарському краї після окупації Балаклії. Найбільше дівчинка боялася, що більше не побачить дім.

Своєю історією вона поділилася під час відпочинку та психологічної реабілітації на зміні "Блогер Кемп" у проєкті "Рінат Ахметов — Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Майже два місяці Дар’я та її сестричка ховалися від обстрілів. Спочатку у підвалі в домі однієї бабусі, потім у ванній кімнаті в іншої.

"Там немає вікон, тому це було найбільш безпечне місце. Дзеркало ми зняли. На підлозі постелили ковдру. Десь два місяці там жили", — пригадує Дар’я.

У Балаклії росіяни орудували понад пів року. Саме в той період Дар'ю вивезли до дитячого табору у краснодарському краї під приводом "оздоровлення". Наші захисники звільнили місто, проте діти лишилися, по суті, в заручниках у росіян.

"Я дуже сильно боялася не повернутися додому. Мама довго не могла приїхати за мною, бо довго робила потрібні документи", — поділилася дівчинка.

Її розповідь про пережите ввійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав понад 100 тисяч історій мирних мешканців України про війну з перших вуст.

Дар'я стала однією з учасниць зміни "Блогер Кемп", під час якої відпочивали, оздоровлювалися та проходили психологічну реабілітацію хлопці й дівчата, яких було незаконно вивезено до рф та вдалося повернути додому.

Фонд Ріната Ахметова у співпраці з офісом Уповноваженого Верховної ради з прав людини першим надав комплексну допомогу цим дітям та підліткам. Їхні історії Музей зібрав у окрему колекцію: https://bit.ly/49zZkJe

Розкажіть свою історію про війну на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.