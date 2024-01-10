Музей "Голоси мирних" зібрав історії учасників новорічної акції про пережите під час війни

У складні часи особливу увагу команда фонду приділяє малечі та молоді, які найбільше потребують підтримки. Насамперед це діти, яким довелося стати вимушеними переселенцями, діти з соціально незахищених категорій населення, це сироти та ті, хто втратив батьків під час війни.

10-річний Назар - переселенець із Маріуполя. Його вагітна мама перебувала у пологовому будинку міста, коли росіяни завдали авіаудару по медичній установі. На щастя, вона і дитина вижили. А найстрашніший спогад - про те, як сім’я ховалася у підвалі та батько ледь не загинув через обстріл.

Шахтарське містечко Селидове, де живе Аліна, зазнає неодноразових потужних атак російської артилерії. Б’ють по будинках, шахті, лікарні, вбивають і калічать людей. Найстрашніші обстріли - нічні. Щоразу переживання: а чи прокинешся ти наступного ранку?

Квартира Марії з Лиману згоріла під час обстрілу: у будинок влучив снаряд. Батько дівчини постраждав, намагаючись загасити полум’я. Марія із мамою встигли поїхати з міста напередодні обстрілів... Але згодом повернулися до Лиману і живуть у старому будиночку знайомих.

Ці та інші історії ви знайдете на порталі музею. Кожна з них - дуже важлива, як і ваша власна історія. Поділіться нею на https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.