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Музей "Голоси мирних" та Радіо "Свобода" разом збирають історії про війну

Фото: музей "Голоси мирних" та Радіо "Свобода" разом збирають історії про війну (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова та Радіо "Свобода" об’єднали свої зусилля задля того, щоби більше людей у всьому світі дізналося про історії мирних мешканців України, які стали жертвами або свідками війни.

Про це повідомляє прес-служба проекту.

Зазначається, що музей "Голоси мирних" - наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни. Наразі його архів вже налічує понад 40 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Місія Радіо "Свобода" полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів, а також прав людини шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою або наразі ще не стала нормою суспільного життя. У тому числі служба збирає історії мирних людей, які постраждали від війни Росії в Україні. Тож об’єднання зусиль у рамках інформаційного партнерства має підсилити спільну місію проєктів.

Кожна історія важлива. Розкажіть свою! Поділитися історією можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;

- скористайтеся чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot у Telegram;

- відвідайте портал Музею https://civilvoicesmuseum.org/ та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001

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