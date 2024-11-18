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Музей "Голоси Мирних" спільно з каналом "Ми-Україна+" розпочав акцію "Листи підтримки"

Понеділок 18 листопада 2024 16:56
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Музей "Голоси Мирних" спільно з каналом "Ми-Україна+" розпочав акцію "Листи підтримки" Фото: музей "Голоси Мирних" спільно з каналом "Ми-Україна+" розпочав акцію "Листи підтримки"
Автор: Олександр Мороз

До тисячного дня з початку повномасштабного вторгнення музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова створив масштабний спецпроєкт "1000 днів. Тисячі історій".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

В рамках цієї ініціативи 18 листопада стартує акція музею з каналом "Ми-Україна+" - "Листи підтримки".

За тисячу днів повномасштабного вторгнення ми всі відчули, яким важливим може бути вчасно сказане слово, яку надзвичайну силу має щоденна підтримка одне одного. Саме тому ми відкриваємо ланцюжок добра – підтримайте його!

Як долучитися до акції "Листи підтримки":

  • Перейдіть на сайт музею "Голоси Мирних"
  • Оберіть опцію "Надіслати лист підтримки" за посиланням
  • Напишіть слова підтримки, співчуття або вдячності автору історії, яка Вас вразила.

Цей жест турботи та тепла здатний допомогти тим, хто пройшов через неймовірні труднощі, впоратися з пережитим!

"1000 днів. Тисячі історій" - проєкт музею, що нагадує світу про війну в центрі Європи. Це колекція, до якої увійшли 20 знакових віх 1000 днів повномасштабної війни. Більше тут.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України, які стали жертвами або свідками війни. Це історії з 2014 року і до сьогодні. Архів Музею є найбільшим у світі зібранням живих історій про війну в Україні безпосередньо від її очевидців.

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Рінат Ахметов
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