Музей "Голоси мирних" проводить конкурс "Моя Україна"

Цьогоріч конкурс пройде серед учнів 9-11 класів та вчителів шкіл Запорізької, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей.

Приймаються есе на одну з трьох тем (на вибір):

1. "Моя Україна майбутнього"

— Що означає Мир для тебе сьогодні?

— Як ти бачиш Україну майбутнього?

— Що ти зробиш, коли Україна переможе?

2. "Війна. Моя історія"

— Коли і як ти усвідомив(ла), що почалася війна? Що ти відчував(ла)?

— Що цей день означав для тебе і твоєї родини?

— Як змінилося твоє життя і життя твоєї родини після початку повномасштабної війни в Україні?

3. "Чому бути українцем/українкою — це моя суперсила"

— Чому ти пишаєшся тим, що ти українець/українка?

— У чому незламність духу і сила української нації?

— Що ти робиш заради перемоги?

Згідно з умовами конкурсу, есе має бути:

— написаним українською мовою і містити до 600 слів;

— надісланим в електронному варіанті у форматі Word;

— підписаним автором із зазначенням прізвища та імені, дати та року народження, області та місця проживання (теперішніх) та області та місця проживання до початку війни, назви навчального закладу, в якому він навчається натепер, контактного номера телефону та електронної пошти;

— оригінальним та не опублікованим раніше. Плагіат або копіювання чужих думок чи історій заборонені;

— написаним на основі реальних подій і справжніх історій;

— створеним автором самостійно. Співавторство не допускається.

Для учнів: обов’язково зазнач прізвище та ім’я вчительки/вчителя, яка/який надихнула/в тебе написати есе, щоб вона/він також змогла/зміг отримати приз у разі твоєї перемоги.

Увага! Подати есе до конкурсу можна лише в один спосіб: через офіційну реєстраційну форму на сайті музею https://fond.civilvoicesmuseum.org/form/vzyati-ucast-u-konkursi-ese-11

Авторське право на есе передається організатору конкурсу. Організатор зберігає конфіденційність персональних даних авторів.

Кінцевий термін подання есе — 21 жовтня 2023 року. Переможці будуть оголошені до 01 грудня 2023 року на сайті Музею (civilvoicesmuseum.org). Для першого, другого та третього місць буде обрано по п’ять учасників відповідно.

Автори кращих робіт серед учнів отримають від фонду планшети, мобільні телефони та смартгодинники. Автори кращих робіт серед учителів отримають зовнішні накопичувачі. Учителі, які надихнули переможців, що посіли І місце, отримають Power Bank.

Організатори: Благодійна організація "Фонд Ріната Ахметова" за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України, які постраждали від війни. Наразі його архів містить вже понад 85 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі Музею (civilvoicesmuseum.org) або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.