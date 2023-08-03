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Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова зібрав 80 тисяч історій про війну

Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова зібрав 80 тисяч історій про війну (фото: GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Вісімдесят тисяч історій. За кожною - голос та доля мирної людини, яка постраждала від війни в Україні. Це історії про тих, хто багато пережив - і про тих, чиї життя перервала російська агресія. Усі вони увійшли до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Музей збирає, зберігає та ділиться історіями з 2014 року для розуміння життя в умовах війни заради кращого, мирного майбутнього. Прагнучи бути достовірним джерелом такої інформації, він збирає історії з перших вуст.

Музей прагне розповідати світові правду про події в Україні. Це реалізується через масштабну міжнародну співпрацю як з медіаресурсами, так і з іноземними навчальними закладами, організацію тематичних заходів в Україні, Європі, США, втілення спільних місій із документалістами, істориками, мислителями, митцями, експертами зі збереження національної пам’яті.

Також музей є першим та єдиним представником України у міжнародній Oral History Association - Асоціації усної історії в США.

Історії, які містить архів музею, є живими свідченнями щодо російських воєнних злочинів в Україні. Люди, які довірили музею свої історії, виступають на міжнародних майданчиках, зустрічаються з впливовими людьми світового масштабу, зокрема Папою Римським. Вони розповідають про пережите, привертаючи увагу до війни та закликаючи допомагати Україні.

Деякі з героїв музею вже виступали свідками під час народного трибуналу над путіним у Гаазі.

Музей є лауреатом престижних міжнародних премій - зокрема, The Drum Awards for Social Purpose та Global Digital PR Award. Окрім роботи з історіями та міжнародної співпраці, музей розробляє та презентує тематичні колекції: у його архіві є добірки історій людей, які пережили жах у Маріуполі, вижили в Ірпені та Бучі, колекції про українських медиків, про порятунок культурної спадщини, історії знаменитостей та дитячі розповіді про війну.

 

Усе це можна знайти на онлайн-порталі Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова (https://civilvoicesmuseum.org/). Долучайтеся та розкажіть свою історію – це можна зробити як на сайті, так і зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).

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