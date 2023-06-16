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Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова вийшов у фінал міжнародного конкурсу IPRA

Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова вийшов у фінал міжнародного конкурсу IPRA (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

IPRA - Міжнародна асоціація паблік рилейшнз - назвала фіналістів міжнародної премії у галузі зв’язків із громадськістю - IPRA Golden World Awards. Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова вийшов у фінал премії одразу в трьох номінаціях.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Мова йде про такі номінації:

• Community engagement;

• Country, region and city;

• NGO campaign.

Оголошення переможців відбудеться наприкінці липня.

Нагадаємо, у 2021 році створений Фондом Ріната Ахметова освітній серіал "Діджитал-фізра" здобув перемогу в номінаціях Sport і NGO campaign.

IPRA Golden World Awards - премія, заснована у 1990 році Міжнародною асоціацією паблік рілейшнз (IPRA). Вона оцінює кращі комунікаційні проєкти за рівнем креативу, якості стратегії і отриманими результатами.

Претендувати на здобуття премії можуть компанії з різних країн світу в 37 номінаціях. Вони стосуються сфери комунікацій, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, ініціатив бізнесу, державного сектору тощо.

З 2014 року музей "Голоси мирних" збирає історії мирних людей, які стали жертвами або свідками війни росії проти України. Сьогодні цих історій вже понад 70 тисяч.

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