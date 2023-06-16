Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова вийшов у фінал міжнародного конкурсу IPRA

Мова йде про такі номінації:

• Community engagement;

• Country, region and city;

• NGO campaign.

Оголошення переможців відбудеться наприкінці липня.

Нагадаємо, у 2021 році створений Фондом Ріната Ахметова освітній серіал "Діджитал-фізра" здобув перемогу в номінаціях Sport і NGO campaign.

IPRA Golden World Awards - премія, заснована у 1990 році Міжнародною асоціацією паблік рілейшнз (IPRA). Вона оцінює кращі комунікаційні проєкти за рівнем креативу, якості стратегії і отриманими результатами.

Претендувати на здобуття премії можуть компанії з різних країн світу в 37 номінаціях. Вони стосуються сфери комунікацій, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, ініціатив бізнесу, державного сектору тощо.

З 2014 року музей "Голоси мирних" збирає історії мирних людей, які стали жертвами або свідками війни росії проти України. Сьогодні цих історій вже понад 70 тисяч.