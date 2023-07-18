Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова став партнером Одеського міжнародного кінофестивалю

Одеський міжнародний кінофестиваль є головним фестивалем національного кіно України та однією з найбільших глядацьких подій Східної Європи. Цьогоріч захід пройде з 19 по 26 серпня 2023 року. Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова виступає партнером документальної секції Film Industry Office ОМКФ.

За підтримки музею відбудеться низка панельних дискусій та круглих столів у рамках документальної секції. Події об’єднають міжнародних та українських спікерів і торкнуться важливих, гострих тем саме під час війни - етика зйомок документального кіно, його місця в розбудові суспільних інституцій, інтернаціоналізації документалістики.

Також у рамках Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться показ документального фільму "Драм" про притулок Драмтеатру у Маріуполі, режисера та продюсера Юліана Улибіна. Цей фільм було створено у співпраці з музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

За результатами представленої конкурсної програми 14-го ОМКФ переможець у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" отримає спеціальну відзнаку від музею.

Музей "Голоси мирних" збирає та зберігає історії мирних мешканців України про пережите під час війни. Його архів налічує вже понад 78 тисяч таких історій. Кожна з них - це доля людини, переказана з перших вуст, живі емоції та спогади.

Документальні фільми - ще один дієвий та наочний спосіб зафіксувати та розповісти світу про досвід українців. Це спільна місія, у рамках якої Музей активно підтримує документальне кіно в Україні та світі, проводить та підтримує тематичні заходи, надає історії, зібрані в його архіві, як основу для кіносюжетів.

Усі історії можна подивитися, послухати та прочитати на порталі музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/.