Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова підписав меморандум про партнерство з Музеєм історії міста Києва

"Ми об’єднуємо зусилля заради широкого висвітлення правди про події цієї війни. Музей "Голоси мирних" вже зібрав майже 100 тисяч живих розповідей тих, хто постраждав від агресії росії в Україні. Місія, яку ми прагнемо розділити з партнерами: не дозволити цим свідченням розчинитися у часі та просторі, зберегти їх та передати — світу, історикам, науковцям, юристам, наступним поколінням. Це надважливо як для встановлення справедливості, так і для збереження національної пам’яті", - підкреслила Наталя Ємченко, член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Сторони домовилися про партнерство у різних форматах: від спільних проєктів та досліджень до експозицій, виставок, заходів і лекцій в офлайн-просторі. Також йдеться про об’єднання наукової експертизи музеїв та взаємний доступ до ресурсів.

"Голоси мирних" - це найкращий та найбільший в Україні музей усних історій мирних мешканців України, що пройшли пекло війни у XXІ столітті. Цей унікальний архів історій від першої особи стане органічним доповненням для майбутніх проєктів в Музеї історії міста Києва, які ми будемо реалізовувати разом з „Голосами мирних“ для широкої аудиторії вже сьогодні. Тисячі історій, сповнених болем втрат і надії, повинні бути збережені та почуті, аби запобігти таким трагедіям в майбутньому", - зазначила Діана Попова, директорка Музею історії міста Києва.

Музей "Голоси мирних" (https://civilvoicesmuseum.org/) збирає, зберігає та ділиться історіями мирних українців про пережите під час війни з 2014 року.

Музей ініціює об’єднання зусиль з українськими та зарубіжними освітніми інституціями задля того, щоб нинішні й майбутні покоління знали і берегли правду про пережите Україною.

Музей історії міста Києва - найбільше музейне об’єднання столиці, яке складається з 9 музеїв-філій. Музей, який відкрито у 1979 році, представляє різноманітні історичні, мистецькі, освітні проєкт та різні аспекти історії, літератури, науки, мистецтва, суспільно-політичного життя міста.