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Музей "Голоса мирных" собрал 30 тысяч историй украинцев о войне

Фото: Музей "Голоса мирных" собрал 30 тысяч историй украинцев о войне (t me)
Автор: Илона Свиридова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года собирает, хранит и делится историями о жизни во время войны. Сейчас архив музея уже насчитывает 30 тысяч историй из первых уст.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Это самый масштабный в мире архив историй мирных людей, ставших жертвами или свидетелями войны.

В сообщении также отмечается, что первоочередная цель музея - стать достоверным источником информации о жизни во время войны, сохранить память о событиях прошлого и настоящего во имя лучшего будущего Украины.

Рассказ историй имеет определенный исцеляющий эффект. Он заключается в том, что в процессе откровенного разговора человек имеет возможность разделить собственную боль, а также узнать через портал музея истории тех, кто имеет схожие чувства и опыт. Рассказ о пережитом - это часть психотерапевтической работы с травмой, которая действительно дает результат: человеку становится легче.

Рабочие и волонтеры фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Поэтому присоединяйтесь и расскажите свою, ведь это может помочь вам и другим людям!

Каждая история важна! Поделиться своей можно так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;

- воспользуйтесь чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

- посетите портал мзея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите «Рассказать историю» справа сверху;

- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

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