Музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне
Фото: музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне (пресс-служба)
Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 25 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Музей собирает и делится историями мирных - чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего во имя лучшего будущего Украины.
Также музей является терапевтическим проектом для людей, переживших травму войны, ведь они имеют возможность разделить свою боль, рассказывая собственные истории.
Рабочие и волонтеры фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Поэтому присоединяйтесь и расскажите свою, ведь каждая история важна!
Поделиться историей можно так:
- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;
- воспользуйтесь чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot в Telegram;
- посетите портал музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;
- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.