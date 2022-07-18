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Музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 21:28
Музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне Фото: музей "Голоса мирных" собрал уже более 25 тысяч историй о войне (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 25 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Музей собирает и делится историями мирных - чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего во имя лучшего будущего Украины.

Также музей является терапевтическим проектом для людей, переживших травму войны, ведь они имеют возможность разделить свою боль, рассказывая собственные истории.

Рабочие и волонтеры фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Поэтому присоединяйтесь и расскажите свою, ведь каждая история важна!

Поделиться историей можно так:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;
  • воспользуйтесь чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot в Telegram;
  • посетите портал музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.
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