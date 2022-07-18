ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 21:28
Музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну Фото: музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 25 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Музей збирає та ділиться історіями мирних - щоби стати достовірним джерелом інформації про життя під час війни та зберегти пам'ять про події минулого й сьогодення заради кращого майбутнього України.

Також музей є терапевтичним проєктом для людей, які пережили травму війни, адже вони мають змогу розділити свій біль, розповідаючи власні історії.

Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою, адже кожна історія важлива!

Поділитися історією можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;
  • скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;
  • відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.
Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя