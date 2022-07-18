Музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 25 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Музей збирає та ділиться історіями мирних - щоби стати достовірним джерелом інформації про життя під час війни та зберегти пам'ять про події минулого й сьогодення заради кращого майбутнього України.

Також музей є терапевтичним проєктом для людей, які пережили травму війни, адже вони мають змогу розділити свій біль, розповідаючи власні історії.

Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою, адже кожна історія важлива!

Поділитися історією можна так: