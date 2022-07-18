Музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну
Фото: музей "Голоси мирних" зібрав вже понад 25 тисяч історій про війну (прес-служба)
Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 25 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Музей збирає та ділиться історіями мирних - щоби стати достовірним джерелом інформації про життя під час війни та зберегти пам'ять про події минулого й сьогодення заради кращого майбутнього України.
Також музей є терапевтичним проєктом для людей, які пережили травму війни, адже вони мають змогу розділити свій біль, розповідаючи власні історії.
Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою, адже кожна історія важлива!
Поділитися історією можна так:
- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;
- скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;
- відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;
- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.