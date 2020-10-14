Мурашки по коже: Евгений Хмара поразил мощным исполнением гимна Украины перед футболом

Евгений Хмара исполнил национальный гимн (фото: пресс-служба артиста)

Евгений Хмара потрясающе исполнил национальный гимн перед футбольным матчем

Евгений Хмара, названный талисманом сборной Украины по футболу, потрясающе исполнил национальный гимн перед матчем с Испанией. Футбольная игра проходила вечером 13 октября в Киеве. На легендарном матче украинская команда впервые в истории одержала победу в "Лиге наций" со счетом 1:0.

Игра стартовала с исполнения гимна известного композитора и пианист Евгения Хмары, который невероятно сыграл гимн Украины на рояле прямо посреди стадиона.

Болельщики и игроки нашей сборной в один голос пели национальный гимн под аккомпанемент композитора. Во время перерыва Евгений также приободрил зрителей исполнением наиболее известной украинской песни "Червона Рута". В этот момент трибуны пели в унисон с Евгением.

Отметим, что наши футболисты также подпевали музыканту, настолько проникновенно он играл.

В конце игры диктор сделал акцент на том, что Евгений Хмара задал правильный тон в начале игры, что помогло нашим игрокам победить.

Напомним, что Евгений является лауреатам международных конкурсов, обладателем премии "Человек года", "Композитор года", а также звание Yamaha Artist - титул, который имеется у Элтона Джона, Пола Маккартни, Джастина Тимберлейка и других мировых звезд.

Евгений Хмара поразил мощным исполнением гимна Украины

Как мы писали ранее, Зеленский поблагодарил сборную Украины за победу в матче с Испанией.