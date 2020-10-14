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Зеленский поблагодарил сборную Украины за победу в матче с Испанией

Киев, Среда 14 октября 2020 00:53
Зеленский поблагодарил сборную Украины за победу в матче с Испанией
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в матче Лиги Наций УЕФА со сборной Испании . Он поблагодарил украинских футболистов за праздник, который они подарили всей стране своей победой.

Слова поздравления президент опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира - командой Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили! Гордимся вами, ребята!", - написал Зеленский.

Напомним,13 октября в Киеве на "Олимпийском" сборная Украины победила сборную Испании в матче Лиги Наций УЕФА со счетом 1:0.

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