В Мукачево вернулись лихие 90-ые: бандитские разборки попали на видео

В Мукачево 7 февраля стреляли прямо на улице среди бела дня
В Мукачево утром 7 февраля произошла стрельба. Это случилось на улице Сеченова. Как оказалось, неизвестные напали на Артура Пашкуляка, который общается с экс-нардепом Михаилом Ланьо. Об этом написал журналист Виталий Глагола и опубликовал видео перестрелки.
"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", - написал журналист под видео.
На месте стрельбы работают правоохранители и эксперты. Пока официальной информации о стрельбе нет.
Сообщается о двух раненных людях в результате перестрелки.
"Два обстрелянных Мерседеса "кубика" под знак вылетели из Филатова на Ужгородскую. Было слышно автоматные выстрелы, в данном направлении заметили 3 экипажа полиции", - отмечает источник.
Также сообщают о звуке выстрелов и местные жители.
"Так в Росвигово из автомата стреляют, или только кажется?", - написал Сергей Носалюк.
В Мукачево произошла стрельба на улице (М-студио)