"Не час для святкування". Премія MTV EMA не відбудеться вперше за 19 років

Організатори скасували захід через "нестабільність світових подій" - приводом став конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

"MTV EMA - щорічне свято світової музики. Але зараз ми спостерігаємо, як розгортаються жахливі події в Ізраїлі та Газі, і нам здається, що це не зовсім влучний момент для глобального свята. Це момент для жалоби", - заявив представник компанії-організатора премії Paramount Global.

