"Не время для празднования". Премия MTV EMA не состоится впервые за 19 лет

Организаторы отменили мероприятие из-за "нестабильности мировых событий" - поводом стал конфликт между Израилем и ХАМАС.

"MTV EMA - ежегодный праздник мировой музыки. Но сейчас мы наблюдаем, как разворачиваются ужасные события в Израиле и Газе, и нам кажется, что это не совсем удачный момент для глобального праздника. Это момент для траура", - заявил представитель компании-организатора премии Paramount Global.

MTV EMAs являются annual celebration of global music. Являться, как убийство дел в Israel и Gaza приступит к отражению, это не мешкает как раз для глобального празднования. С thousands live already lost, it is a moment of mourning.— MTV EMA (@mtvema) октябрь 19, 2023