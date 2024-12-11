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Мрії цих знаків Зодіаку вже ось-ось здійсняться. Карти Таро обіцяють їм щасливий квиток

Таро-гороскоп на четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Таро-гороскоп на 12 грудня обіцяє великий успіх чотирьом знакам Зодіаку. Вони зможуть втілити у життя свої мрії та почати зривати з неба зірки.

Яким знакам Зодіаку пощастить у четвер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Лев

У четвер вам варто обирати легкість та позитив. Не обтяжуйте себе важливими справами, розслаблюйтеся та насолоджуйтесь життям. Карти Таро обіцяють вам велику удачу, ваша мрія може перетворитися на реальність, а тому не витрачайте час на те, що не має ніякої важливості.

Риби

Не бійтеся брати відповідальність. Рішучі дії та сміливі вчинки допоможуть втілити вашу мрію у життя. Зберіться з думками та налаштовуйтесь на цей неймовірний ривок уперед. Таро-гороскоп обіцяє вам важливий та дуже цікавий день.

Терези

Намагайтеся взяти себе в руки. Не піддавайтеся страхам та тривожності. Часто ви можете згортати з правильного шляху та відмовляти собі у великому щасті. Все через те, що вам просто не хочеться ризикувати. Тепер час змінити своє ставлення до життя, незабаром ваші мрії стануть реальністю.

Телець

Не чекайте на диво, бо воно вже поруч. Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам доленосні події, які можуть кардинально змінити ваше життя. Новини, які ви сьогодні почуєте, подарують вам крила. Ви зможете пурхати від щастя і втілити свою заповітну мрію.

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