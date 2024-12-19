Мріяла стати чемпіонкою світу з pole dance та підкорити Америку. Що відомо про Емілі Москаленко

Біографія Емілі Москаленко

Уродженка Полтавщини народилася 26 червня 2006 року. Гімнастикою почала займатися в чотири роки, а pole dance - у шість.

Слава та популярність прийшли до дівчинки після участі в шоу "Україна має талант", де їй вдалося підкорити суддів своєю неймовірною гнучкістю та стати фіналісткою шоу. За унікальні здібності Емілі прозвали "гутаперчевою дівчинкою".

Мама маленької зірки, розуміючи, що самою лише гімнастикою мало кого здивуєш, відвела свою дитину у студію pole dance. На той момент це був відносно новий напрямок у спортивній гімнастиці, який поєднує в собі танці та акробатику на металевій жердині. Ніхто таких маленьких, як Москаленко, у Полтаві не тренував, проте з нею взялася працювати амбіційна тренерка Ганна Біловербенко.

Паралельно з цим дівчинка також займалася черлідингом - видом спорту, де поєднуються танці, акробатика і гімнастика. Старання почали приносити свої плоди: медалі йшли до рук юної спортсменки одна за одною, а згодом - і чималі грошові призи.

Емілі Москаленко з мамою (фото: fakty.ua)

Перемога на "Next Star"

Емілі стала переможницею міжнародного телепроєкту "Next Star", який відбувся у 2015 році в Румунії. Тоді 9-річна українка отримала чек на 20 тисяч євро. Більше того, мама дівчинки Тетяна Москаленко розповідала, що у Румунії тоді взагалі ніхто не знав про танці на пілоні, а тому творцям шоу довелося спеціально для її доньки встановлювати пілон в павільйоні.

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Що відомо про родину Емілі Москаленко

Майбутня знаменитість виросла в багатодітній сім’ї. Окрім Емілі, у родині залишилося двоє сестер - Діана та Лада. У інтерв’ю "Фактам" мама дівчат розповідала, що Діана захоплюється малюванням та навчалася на кіносценаристку у столиці, а Лада, яка на момент інтерв’ю була зовсім маленькою, володіє музичним слухом.

Чоловік Тетяни пішов із родини ще до народження Емілі. За словами матері, чоловік не витримав "творчої атмосфери" в сім’ї та наполягав, щоб вона перестала приділяти донькам стільки уваги, після чого зник цілком. Відомо, що батько дівчини - дипломат, який мешкає в Канаді.

"Чоловік не витримав нашої творчої родини. Йому швидко набрид наш темп життя, він почав наполягати на тому, щоб я перестала приділяти донькам стільки уваги, а потім і зовсім зник", - розповідала Тетяна.

Як виявилося, у чоловіка вже була родина. Своєю чергою Тетяна не звинувачувала колишнього партнера, навпаки - висловлювала вдячність за унікальну дитину, яка успадкувала його гени. Вона мала сподівання щодо того, що коли чоловік дізнається про успіхи доньки, то обов'язково почне з нею спілкуватися.

Емілі Москаленко з мамою Тетяною (фото: fakty.ua)

Сама Москаленко заявляла про те, що мріяла стати чемпіонкою світу з pole dance та майстром спорту з черлідингу. На той момент дівчинці було дев’ять. Також вона не приховувала того, що одна з її головних цілей - підкорити Америку. Дівчинку вже запрошували виступати в конкурсі юних талантів в Америці, але важливою умовою було знання англійської.

"Нас буквально засипали пропозиціями брати участь у міжнародних конкурсах найближчим часом", - казала мама Емілі. А тому молодій українці аплодували у різних куточках світу: Франції, Німеччині, Бельгії, Іспанії, В’єтнамі, Австралії.

В анкеті дівчинки, яку можна знайти на телеканалі СТБ, вона називала себе "активною, скромною і життєрадісною".

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Останні роки життя

Родина Емілі жила в Києві, виїжджала до Канади і США, де дівчина навчалася акторській майстерності та модельному мистецтву. За її сторінкою в Instagram стежать майже 16 тисяч користувачів, і у блозі можна знайти безліч професійних фото, оскільки зірка соцмереж успішно будувала модельну кар'єру, а також різноманітні особисті кадри з друзями чи колегами.

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Також можна побачити, що Емілі не боялася сміливих фотосесій, на яких поставала в обтислих боді чи спокусливій білизні. Вона й надалі продовжувала займатися танцями на пілоні, активно розвивала блог та дивувала підписників яскравими стильними аутфітами.

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko) Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

У шапці профілю Емілі називала себе "професійною моделлю, акторкою та атлеткою, яка відвідала 15 країн". Під її крайніми дописами юзери досі продовжують висловлювати слова співчуття, так і не розуміючи, що могло призвести до її смерті у такому молодому віці.

Емілі Москаленко (фото: instagram.com/emilimoskalenko)

Найяскравіші виступи Емілі Москаленко