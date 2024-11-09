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Можуть лікувати серця інших. Які знаки Зодіаку володіють цілющими здібностями

Субота 09 листопада 2024 12:03
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Можуть лікувати серця інших. Які знаки Зодіаку володіють цілющими здібностями Астрологи розповіли про тих, хто має лікувальні здібності (фото: pixabay com)
Автор: Любов Блажко

Дієслово "лікувати" походить від давнього слова, що означає "робити цілим" або "повертати щось до колишнього здорового стану". Страждання - частина людського існування, і неважливо, чи йдеться про духовний біль, психологічний чи фізичний, цілителі завжди є одними з найблагородніших і найшанованіших особистостей у культурі.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які можуть володіти такими здібностями, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World пише про це детальніше.

Вони мають спокійну душу, вміють давати емоційну підтримку і, скоріше, є ніжними і скромними, аніж конфронтаційними та егоцентричними.

Рак

Цей знак, названий на честь сузір'я в Північній небесній півкулі, відомий вмінням слухати свою інтуїцію. Раки зазвичай є домосідами і не люблять шукати пригод; вони цінують затишок дому, який є найкращим місцем для їхнього комфорту.

Риби

Це посередники між фізичним і метафізичним світами, і ще це глибоко емпатичний та інтуїтивний знак Зодіаку. Риби можуть визначити, коли вам погано, навіть якщо ви не скажете ні слова.

Вони є чудовими слухачами, а їхня ніжна, заспокійлива поведінка дозволяє почуватися комфортно і ділитися найпотаємнішими думками, даючи відчуття повної довіри та розслабленості. Поруч із Рибами вам навіть не буде соромно плакати, адже хороший плач інколи - найкращий спосіб зцілити душу.

Можуть лікувати серця інших. Які знаки Зодіаку володіють цілющими здібностямиЯкі знаки Зодіаку можуть зцілювати душі і серця людей (фото: unsplash.com)

Діва

Цей знак є заземленим і стабільним, а Меркурій наділяє його чарівними комунікативними здібностями. Якщо у вас щось болить, знайте, що можна звернутися до Діви та розповісти про наболіле.

Діва уважно слухатиме, сприймаючи всі ваші думки, і зробить усе, щоб покращити ваш настрій, навіть коли все здається темним і безнадійним.

Як говорив один із давніх мислителів: "Гарний настрій - найкращий цілитель".

Козоріг

За своєю природою він здатний вирішувати проблеми і зберігати спокій серед хаосу. Козоріг може запропонувати розраду під час стресу та забезпечити безпечне місце у важкі часи.

Його сувора трудова етика та схильність до практичності ґрунтуються на глибокому переконанні, що найкращий спосіб боротьби з відчаєм - це ретельно продуманий план. Якщо Козоріг знайде пташеня з пораненим крилом, він забере його, виходить аж доти, доки зможе відпустити на волю.

Ми писали про 4 знаки, які можуть стати мільйонерами до 2030 року.

Також листопад почнеться зі змін для цих чотирьох знаків Зодіаку.

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