Можно ли заразится коронавирусом во время катания на лыжах: в ВОЗ дали ответ

Катание на лыжах во время пандемии (коллаж: РБК-Украина)

В ВОЗ рассказали, можно ли заразится COVID-19 во время катания на лыжах

Катание на горных лыжах не оказывает существенного влияние на распространении коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Он подчеркнул, что реальные проблемы с распространением COVID-19 связаны в большей степени с аэропортами, автобусами, которые будут привозить и увозить людей с горнолыжных курортов, а также с подъемниками, сообщает Интерфакс.

"Я не думаю, что много людей заразится коронавирусом при спусках на лыжах со склонов ", - сказал Райан, комментируя решение ряда европейских стран не открывать горнолыжных курорты.

Ранее между европейскими странами возникли разногласия по поводу работы зимних курортов. Власти некоторых стран опасаются, что без единых правил, жители Европы поедут на курорты, где разрешено катание на лыжах и сноубордах.

При этом они боятся, что домой люди вернутся заболевшими, и это приведет к росту заболеваемости COVID-19 в стране.

Также в некоторых странах вызывают опасение экономические потери, которые принесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Напомним, известный терапевт Оксана Сабадишина озвучила сроки окончания пандемии коронавируса в Украине.

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