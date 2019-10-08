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Можно уцелеть: Комаровский рассказал, как не заразиться в сезон простуд

STYLERПерсоны    08.10.2019 - 08:16
Можно уцелеть: Комаровский рассказал, как не заразиться в сезон простуд
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский дал несколько очень важных и дельных советов

Доктор Комаровский поделился несколькими полезными советами о том, как избежать заражения вирусными инфекциями в осенне-весенний период, когда сезон простуд в самом разгаре. Об этом именитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

10 правил, как уцелеть в сезон простуд от доктора Комаровского

Меньше людей – меньше вирусов. Концентрация вирусов на открытом воздухе в тысячи раз меньше, чем в любом помещении – будь то квартира, школьный класс или вагон метро.

Можно уцелеть: Комаровский рассказал, как не заразиться в сезон простуд

Комаровский рассказал, как не заболеть ОРВИ в сезон простуд (фото: unsplash.com)

Чем ближе к человеку, тем больше шансов заразиться. Если Вы увидели, услышали человека с явными признаки ОРВИ (кашель, чихание, заложенный нос), стоит держать максимально возможную дистанцию.

Руки больного – источник инфекции. Избегайте ненужных рукопожатий. А если нужно браться за что-либо в общественных местах, используйте перчатки. Особо заразны дверные ручки и поручни в общественном транспорте. При этом шансы встретиться с вирусом особенно велики там, где много детей и много больных.

Вирусные частицы сутками могут жить в пыльном, сухом и застоявшемся воздухе. Практически мгновенно они погибают в помещении с чистым, прохладным, влажным и движущемся воздухом.

Можно уцелеть: Комаровский рассказал, как не заразиться в сезон простуд

Комаровский рассказал, как не заболеть ОРВИ в сезон простуд (фото: netdoctor.co.uk)

Оптимальная температура для жилых помещений: 16-22 градуса, влажность 40-70%.

Мойте руки. Если нет возможности, используйте дезинфицирующие средства.

Увлажняйте слизистые оболочки каплями или аэрозолями на основе солевых растворов, а рот полощите обыкновенной водой. Солевой раствор можно приготовить самостоятельно: 1 чайная ложка соли на 1 литр воды.

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