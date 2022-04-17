Можно ли сажать картофель в Великую субботу

Огородные работы на Страстной неделе

Согласно народным традициям, садово-огородным делам при необходимости вполне можно уделить внимание в этот период.

Бытует мнение, что все посаженное на предпасхальную неделю не только отлично приживется, но и обязательно даст хороший урожай. Поэтому сеять и сажать растения на Страстной неделе не только можно, но и надо.

Но есть определенные правила:

Делать это надо после посещения церкви, а не вместо этого.

Копать землю, сажать картошку, овощи на Страстной неделе можно лишь тогда, когда эта работа приносит удовольствие и не приводит к ссорам в семье.

Огородные работы надо спланировать так, чтобы они закончились к Страстной Пятнице. То есть в Великую субботу, от посадки картофеля стоит воздержаться.

Отметим, что в Вербное воскресенье картофель украинцы не сажают.

Картофель любит мягкий климат

С другой стороны, стоит подождать, пока прогреется земля. Ведь картофель не переносит заморозков и любит мягкий климат. Поэтому в этом случае лучше позже, чем раньше.

Согласно прогнозу синоптиков, потепление в Украину придет 22-23 апреля, накануне Пасхи.

Оптимальная температура почвы для посадки картофеля - 8-10 градусов. Земля должна "созреть".

Проверяем почву на готовность

Возьмите комок земли и бросьте его. Если комок рассыплется на мелкие крошки (пыль) - надо сажать срочно, потому что влаги уже маловато. Если" прилипла " к земле, то влаги еще многовато - подождите. А вот если распалась на несколько крупных частей - самое время сажать картошку.