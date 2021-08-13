Как можно попасть в квартиру соседей, затопивших дом во время отпуска: пошаговая инструкция
В законодательстве Украины предусмотрены случаи легального проникновения в жилье или другое помещение в неотложных случаях, в частности связанных со спасением жизни людей и имущества, и другими обоснованными случаями.
Об этом сообщает безвозмездная правовая помощь.
По словам специалиста Запорожского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Ольги Яковлевой, если вас затопили соседи, то аварийные службы не могут попасть в их квартиры. Кроме того, до момента устранения причин аварии будет прекращена подача воды на весь подъезд.
Однако, в случае необходимости проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии такой порядок предусмотрен Законом Украины "О жилищно-коммунальные услуги".
Так, статьей 29 этого Закона определено, что владелец обязан обеспечить круглосуточный доступ к своему жилью, другому объекту недвижимого имущества для ликвидации и предотвращения аварий, связанных с предоставлением соответствующей коммунальной услуги.
В случае, когда владелец квартиры отсутствует, и нет возможности установить с ним связь или же он отказывается допустить в принадлежащее ему жилье представителя аварийно-ремонтной бригады. То в таких случаях возможен несанкционированный доступ к жилью без получения согласия его владельца.
Кто должен присутствовать при доступе к квартире
Представитель исполнителя соответствующей коммунальной услуги должен присутствовать. Он будет составлять акт об осуществлении такого доступа, где и указывает его основания, причину и место возникновения аварии, информацию о предупреждении потребителя с указанием времени и лиц, которые вели переговоры с потребителем (в случае их проведения). Также необходимый перечень неполадок и выполненных работ, фамилии, имена, отчества и должности участников несанкционированного доступа.
Сам оригинал акта будет храниться у исполнителя коммунальной услуги, а другим участникам несанкционированного доступа выдаются его заверенные копии.
Кроме того, обязательное присутствие:
- полицейских (с целью недопущения совершения правонарушений против собственности);
- работников аварийно-ремонтной бригады (для устранения самой аварии);
- владельца (пользователя) из любого из соседних зданий или квартир.
После возобновления ремонтных работ, бригада обязана восстановить целостность входной двери, окон, замков, запоров на них и других элементов зданий и помещений, которые были повреждены во время несанкционированного доступа.
Затем, представитель исполнителя в присутствии других участников несанкционированного доступа должен опечатать восстановленные двери, окна или другие элементы зданий и помещений собственной печатью и ставит подпись, время и дату опечатывания.
Важно, что расходы на осуществление доступа в связи с отказом собственника (пользователя) предоставить допуск к своему жилью (другому объекту недвижимого имущества), а также причиненный вследствие этого вред полагаются на виновное лицо.
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